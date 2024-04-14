الجيش الإسرائيلي: صفارات الانذار دوت 720 مرة جراء الهجوم الإيراني

وشنت إيران، هجوماً جوياً على إسرائيل، فجر الأحد، باستخدام مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، رداً على عدوان إسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن صفارات الإنذار دوت 720 مرة، في مناطق مختلفة من إسرائيل، جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.وأفادت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وبئر السبع والنقب والسهل الساحلي في حيفا وتل أبيب والبحر الميت والقدس.