دولي

الجيش الإسرائيلي: صفارات الانذار دوت 720 مرة جراء الهجوم الإيراني

الجيش الإسرائيلي: صفارات الانذار دوت 720 مرة جراء الهجوم الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن صفارات الإنذار دوت 720 مرة، في مناطق مختلفة من إسرائيل، جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وبئر السبع والنقب والسهل الساحلي في حيفا وتل أبيب والبحر الميت والقدس.

وشنت إيران، هجوماً جوياً على إسرائيل، فجر الأحد، باستخدام مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، رداً على عدوان إسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

أخبار ذات صلة

إصابة مطار عسكري إسرائيلي بالهجوم الصاروخي الإيراني

إصابة مطار عسكري إسرائيلي بالهجوم الصاروخي الإيراني

الجيش الإسرائيلي: صفارات الانذار دوت 720 مرة جراء الهجوم الإيراني

الجيش الإسرائيلي: صفارات الانذار دوت 720 مرة جراء الهجوم الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يحذر الولايات المتحدة

الحرس الثوري الإيراني يحذر الولايات المتحدة

إسرائيل: سنرد بقوة على الهجوم الإيراني

إسرائيل: سنرد بقوة على الهجوم الإيراني

طهران: العمل العسكري كان ردا على استهداف بعثتنا في دمشق

طهران: العمل العسكري كان ردا على استهداف بعثتنا في دمشق

إيران تشن هجوماً جوياً على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ

إيران تشن هجوماً جوياً على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ

بايدن يحذر طهران من مهاجمة إسرائيل

بايدن يحذر طهران من مهاجمة إسرائيل

جيش الاحتلال يحظر السفر على منتسبيه تأهباً لضربة إيرانية مرتقبة

جيش الاحتلال يحظر السفر على منتسبيه تأهباً لضربة إيرانية مرتقبة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

استشهاد 29 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي بمدينة غزة

استشهاد 29 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي بمدينة غزة

الصحة: جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة

الصحة: جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة

جيش الاحتلال يستهدف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيرات

جيش الاحتلال يستهدف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيرات

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع

شاهد: القسام تنشر مشاهد إجهازها على قوة إسرائيلية في خانيونس

شاهد: القسام تنشر مشاهد إجهازها على قوة إسرائيلية في خانيونس

حماس: الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتاً ولا يستجيب لمطالب شعبنا

حماس: الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتاً ولا يستجيب لمطالب شعبنا

الدفاع المدني ينتشل 409 شهيداً من محيط مستشفى الشفاء وخانيونس

الدفاع المدني ينتشل 409 شهيداً من محيط مستشفى الشفاء وخانيونس

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل