الحرس الثوري الإيراني يحذر الولايات المتحدة

حذر الحرس الثوري الإيراني، الأحد، الإدارة الأمريكية من المشاركة في "استهداف مصالح إيران"، مؤكداً بأن ذلك سيقابل برد حاسم.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: إن "أميركا مسؤولة عن أعمال الكيان الصهيوني وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه"، مضيفاً: "أي تهديد أميركي وإسرائيلي ضدنا انطلاقا من أي دولة سيقابل برد مناسب ومماثل في مصدره".وتابع: "نؤكد مضينا في الدفاع عن مصالح إيران الوطنية وإحباط مساعي العدو لزعزعة أمن بلادنا".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، بدء هجوماً جوياً على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.