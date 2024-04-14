إسرائيل: سنرد بقوة على الهجوم الإيراني



ودوت صفارات الإنذار، مع ساعات الليل الأولى، في الجليل الأعلى وبئر السبع والنقب والسهل الساحلي في حيفا وتل أبيب والبحر الميت والقدس، مع بدء وصول الصواريخ والمسيرات الإيرانية.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، بدء هجوماً جوياً على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.



وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن إسرائيل "سترد بقوة على الهجوم الإيراني" والذي تم باستخدام مئات الصواريخ والطائرات المسيرة.