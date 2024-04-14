طهران: العمل العسكري كان ردا على استهداف بعثتنا في دمشق



وأكدت: "عزم إيران على الدفاع بحزم عن سيادة ووحدة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة أي عدوان"، مضيفةً: "لن نتردد في اتخاذ مزيد من التدابير الدفاعية للحفاظ على مصالحنا في مواجهة أي عدوان".



وتابعت: "لجوؤنا لتدابير دفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يثبت نهجنا المسؤول حيال الأمن الإقليمي".



من جهتها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: إن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران سيكون قوياً.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، بدء هجوماً جوياً على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.







رام الله - دنيا الوطنقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن العمل العسكري الإيراني والذي استهدف إسرائيل كان رداً على عدوانها على مباني إيران الدبلوماسية في دمشق.وقالت البعثة الإيرانية، عبر موقع (أكس)، تويتر سابقاً: "إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير".وتابعت: "يمكن اعتبار الأمر منتهيا وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر حدة".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: إن "الهجوم على قواعد عسكرية في الكيان الصهيوني دفاع مشروع ضمنه ميثاق الأمم المتحدة".