إيران تشن هجوماً جوياً على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ

رام الله - دنيا الوطنأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، بدء هجوماً جوياً على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.في حين ذكرت، (القناة 12) الإسرائيلية، أن تقارير تتحدث عن إطلاق صواريخ مجنحة (كروز) إيرانية نحو إسرائيل بعد وقت من إطلاق أسراب المسيرات، مشيرةً إلى أن المسيرات الإيرانية ستصل عند الثانية بعد منتصف الليل إذا لم يتم اسقاطها.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنه من المرجح أن يستمر الهجوم الإيراني عدة ساعات.ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية -عن مصادر في واشنطن- اعتقادها أن الهجوم الإيراني سيشمل ما بين 400 و500 طائرة بدون طيار سيتم إطلاقها باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى الصواريخ.وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبوا من الحكومة الإسرائيلية مناقشة أي رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني مع واشنطن.