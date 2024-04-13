بايدن يحذر طهران من مهاجمة إسرائيل.. وتعزيزات أميركية إلى الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة إنه يتوقع أن تحاول طهران توجيه ضربة لإسرائيل في المدى القريب رداً على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وحض الجمهورية الإسلامية على عدم مهاجمة تل أبيب.وقال بايدن "لا أريد الخوض في معلومات سرية لكنني أتوقع (أن تحصل الضربة) عاجلا وليس آجلا".ولدى سؤاله عن ماهية رسالته لإيران في ما يتعلق بتوجيه ضربة لإسرائيل، قال بايدن "لا تفعلوا!".وتابع "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل وسندعمها، وسوف نساعد في الدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح".وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها بصدد إرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط، وذلك مع تزايد المخاوف من أن تشن إيران قريبا هجوما على إسرائيل.وقال مسؤول دفاعي أميركي في واشنطن "نحن نرسل موارد إضافية إلى المنطقة لتعزيز جهود الردع الإقليمية وتعزيز حماية القوات الأميركية"، وفق موقع (عرب 48).ويأتي هذا الإعلان الأميركي عقب زيارة قام بها قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، إريك كوريلا، إلى إسرائيل واجتماعه بعدد من المسؤولين بهدف التنسيق بشأن "الاستعداد الأميركي الإسرائيلي المشترك لهجوم محتمل من جانب إيران".وقام كوريلا بعدة لقاءات بينها مع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.وفي السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في وقت سابق اليوم إن "التهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ ونعتبره ذا مصداقية. نحن على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل، وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".وأضاف "نحن نقيّم وضع قواتنا في المنطقة لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها. التهديد الإيراني موجه لإسرائيل ولا يمكنني الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيراني".وتابع كيربي "نحن وإسرائيل نأخذ التهديد الإيراني على محمل الجد، وسنفعل كل ما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولحماية قواتنا في المنطقة".