استشهاد فلسطينيان في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

وبحسب وكالة (وفا) فقد اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي محمد دراغمة، اليوم الجمعة، في مدينة طوباس، بعد أن أطلقت على مركبته النار بشكل كثيف ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليه.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طوباس ؛ ومخيم نور شمس بمدينة طولكرم ، شمالي الضفة الغربية، واستشهد فلسطينيين بأعيرة نارية مباشرة.وبحسب مصادر محلية فقد أطلق جيش الاحتلال النار على مركبة دراغمة ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليها.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد سائد نظمي خضر علوية (31 عاما) صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.و اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدن قلقيلية وطولكرم والخليل وجنين، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، كما قامت باعتقال شاب.