هذا ما قاله هنية عن اغتيال أبنائه الثلاثة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،"دماء الأبناء والأحفاد، هي ليست لأبو العبد هنية، بل كل أبناء القيادات وأحفادهم وبيوتهم هي جزء من الملحمة التاريخية التي يسجلها الشعب الفلسطيني، وأبنائي هم كوكبة من شهداء الشعب الفلسطيني".





وأضاف هنية خلال مقابلة مصورة من داخل بيت العزاء الذي أقيم لأبنائه وأحفاده، إن هذا دليل على أن أبنائنا وأحفادنا هم "حالهم من حال الشعب ومتواجدين في شمال القطاع، ومتشبثين بهذا البلد الحبيب".





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف سيارة يستقلها أبناء إسماعيل هنية، الأربعاء، أدت لاستشهاد ثلاثة من أبنائه وعدد من أحفاده، أثناء تنقلهم شمالي قطاع غزة.









إن الحركة لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بعدما قتل هجوم إسرائيلي 3 من أبنائه في غزة.















رام الله - دنيا الوطنوقال هنية عندما سُئل عما إذا كان استشهاد سيؤثر على المحادثات "شعبنا الفلسطيني مصالحه مقدمة على أي شيء وأبناؤنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب وجزء من هذه المسيرة"، وذلك خلال تلقيه التعازي في قطر، وفق (سكاي نيوز عربية).وذكر لرويترز: "نحن نسعى إلى اتفاق، ولكن حتى هذه اللحظة، العدو الصهيوني يماطل ويتهرب من الاستجابة للمطالب لتقديم الاستحقاق المطلوب للتوصل لاتفاق".