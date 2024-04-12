الصحة: جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمر لليوم الـ 189 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 89 شهيداً و 120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت الصحة، في تقريرها اليومي أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا قد ارتفع العدوان إلى 33634 شهيداً و 76214 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.