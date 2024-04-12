جيش الاحتلال يستهدف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيرات

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط أبراج الصالحي في المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تتكثف الضربات المدفعية في شمال وغرب المخيم، وفي محيط منطقة التوغل بمحيط المدرسة الماليزية.







وبحسب مراسل "دنيا الوطن" تتموضع دبابات جيش الاحتلال بالقرب من محطة توليد الكهرباء، وعلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشمالية، وصل عدد من المواطنين إلى مستشفى العودة غربي مخيم النصيرات، بعد إصابتهم بأعيرة نارية.





وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات، الأربعاء؛ وبحسب بيان جيش الاحتلال"بدأت العملية بسلسلة من الغارات الجوية الليلية فوق الأرض وتحتها في المنطقة".



رام الله - دنيا الوطن