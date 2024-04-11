شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شروعه، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بتنفيذ عملية برية عسكرية تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش، صباح الخميس "بدأت العملية بسلسلة من الغارات الجوية الليلية فوق الأرض وتحتها في المنطقة".

ولفت جيش الاحتلال إلى أن "منطقة النصيرات هي إحدى المناطق في وسط قطاع غزة التي لم ينفذ الجيش عمليات فيها"، وأضاف أن "كتيبة تابعة لحماس لا تزال تعمل في المخيم"، وأنها "لم تجرد بعدُ من قدراتها العسكرية"، وفق تعبيره.

كما وذكر أن العملية تنفذها "مجموعة تابعة للواء 401، ومجموعة تابعة للواء "الناحال"، ووحدات أخرى تحت قيادة الفرقة 162".

وزعم الجيش في بيانه أن "تم تنفيذ العملية العسكرية للقوات المناورة وسلاح الجو جاء بناءً على توجيه استخباراتي دقيق"، على حد تعبيره.

وبحسب مصادر محلية، فإن اشتباكات وإطلاق نار كثيف تسمع في بلدة المغراقة ومنطقة شمال مخيم النصيرات وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

كما أفادت المصادر بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال المتواصل لشمال النصيرات.

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