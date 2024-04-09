إصابة 6 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في أخر تحديث لإحصائيات قتلاه نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، "أصيب 6 جنود في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه الرسمي، فقد ارتفع العدد المعلن عنه للجنود الإسرائيليين المصابين منذ بداية الحرب إلى 3208، بينهم 1561 بالمعارك البرية.وأشارت البيانات الإسرائيلية إلى أن 501 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و855 جروحهم متوسطة، و1851 جروحهم طفيفة، وفق (الأناضول).وبحسب موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد قُتل 604 ضباط وجنود إسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 260 منذ بداية المعركة البرية في 27 من الشهر ذاته.