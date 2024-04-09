وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران في حال قررت الرد على قصف سفارتها بدمشق

رام الله - دنيا الوطنهددوزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بأن أي هجوم على تل أبيب من إيران كرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، سيتبعه رد فوري من إسرائيل.وتوعد وزير الخارجية الإسرائيلي، "برد فوري على إيران" إذا قررت مهاجمة تل أبيب بشكل مباشر، وفق (العربية نت).وقال كاتس إن إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران لكنها سترد إذا تعرضت لهجوم، مشيراً إلى أن إسرائيل ردت على مصادر إطلاق الصواريخ من حزب الله والحوثيين بشكل محدود ولم تستخدم كل قدراتها.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف السفارة الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري، وأسفرت الضربة عن استشهاد سبعة إيرانين من الحرس الثوري الإيراني بينهم اثنان من قادته.