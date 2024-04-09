لأول مرة.. جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدة في إيلات

رام الله - دنيا الوطننشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة دفاعية جديدة محمولة على متن سفينة حربية في البحر الأحمر، تحسباً لأي اختراق للمجال الجوي قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب، وذلك تخوفاً من استهداف الحوثيون بصواريخ بالستة وطائرات مسيرة.والمنظومة الجديدة المسماة (سي دومSea Dome) هي النسخة البحرية من منظومة القبة الحديدية الأرضية للدفاع الجوي، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عقد للمنع وصول القذائف الصاروخية التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى الداخل المحتل.وأعلن جيش الاحتلال في بيان، الثلاثاء، أن الجيش تلقى إنذار، مساء الاثنين، في منطقة إيلات التي جرى استهدافها مرارا منذ شباط/ فبراير الماضي بواسطة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من اليمن لكن تم اعتراضها، وفق (مونت كارلو).وقال الجيش في البيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات إثر تسلل جسم طائر معاد، حددت القوات البحرية هدفا جويا مشبوها يعبر نحو الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض الهدف بنجاح بواسطة منظومة الدفاع البحرية سي دوم، ولم تقع إصابات ولا أضرار".وتستخدم منظومة سي دوم التي تم نصبها على متن سفينة ساعر الحربية الألمانية الصنع من الفئة 6، نفس نظام اعتراض القبة الحديدية الأرضية، وفق شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الحكومية المشغلة للمنظومة.واستثمر الجيش الإسرائيلي في هذه التكنولوجيا الجديدة في السنوات الأخيرة بشكل خاص لحماية احتياطي الغاز الطبيعي الذي تسيطر عليه إسرائيل في البحر المتوسط، وتتكبد إسرائيل خسائر في كل عملية إطلاق من منظومة القبة البحرية تقدر بنحو 50 ألف دولار.