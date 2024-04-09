دولي

لأول مرة.. جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدة في إيلات

لأول مرة.. جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدة في إيلات
رام الله - دنيا الوطن
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة دفاعية جديدة محمولة على متن سفينة حربية في البحر الأحمر، تحسباً لأي اختراق للمجال الجوي قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب، وذلك تخوفاً من استهداف الحوثيون بصواريخ بالستة وطائرات مسيرة.

والمنظومة الجديدة المسماة (سي دومSea Dome) هي النسخة البحرية من منظومة القبة الحديدية الأرضية للدفاع الجوي، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عقد للمنع وصول القذائف الصاروخية التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى الداخل المحتل.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، الثلاثاء، أن الجيش تلقى إنذار، مساء الاثنين، في منطقة إيلات التي جرى استهدافها مرارا منذ شباط/ فبراير الماضي بواسطة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من اليمن لكن تم اعتراضها، وفق (مونت كارلو).

وقال الجيش في البيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات إثر تسلل جسم طائر معاد، حددت القوات البحرية هدفا جويا مشبوها يعبر نحو الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض الهدف بنجاح بواسطة منظومة الدفاع البحرية سي دوم، ولم تقع إصابات ولا أضرار".

وتستخدم منظومة سي دوم التي تم نصبها على متن سفينة ساعر الحربية الألمانية الصنع من الفئة 6، نفس نظام اعتراض القبة الحديدية الأرضية، وفق شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الحكومية المشغلة للمنظومة.

واستثمر الجيش الإسرائيلي في هذه التكنولوجيا الجديدة في السنوات الأخيرة بشكل خاص لحماية احتياطي الغاز الطبيعي الذي تسيطر عليه إسرائيل في البحر المتوسط، وتتكبد إسرائيل خسائر  في كل عملية إطلاق من منظومة القبة البحرية تقدر بنحو 50 ألف دولار.

أخبار ذات صلة

إصابة 6 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 6 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران في حال قررت الرد على قصف سفارتها بدمشق

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران في حال قررت الرد على قصف سفارتها بدمشق

لأول مرة.. جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدة في إيلات

لأول مرة.. جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدة في إيلات

فرنسا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل للضغط عليها بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

فرنسا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل للضغط عليها بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

تركيا تعلن فرض سلسلة عقوبات على اسرائيل

تركيا تعلن فرض سلسلة عقوبات على اسرائيل

كندا تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

كندا تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

بن غفير يهدد بالإطاحة بنتنياهو إذا لم يجتاح رفح

بن غفير يهدد بالإطاحة بنتنياهو إذا لم يجتاح رفح

ألمانيا تمثل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل إبادة جماعية في غزة

ألمانيا تمثل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل إبادة جماعية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لتصبح عضوا كاملا إلى لجنة العضوية

مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لتصبح عضوا كاملا إلى لجنة العضوية

مفتي فلسطين: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

مفتي فلسطين: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

مصطفى في اجتماع حكومته الثاني يُشكل لجنة وطنية عليا لإغاثة قطاع غزة

مصطفى في اجتماع حكومته الثاني يُشكل لجنة وطنية عليا لإغاثة قطاع غزة

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له

في اليوم 185 للعدوان على غزة.. الصحة تسجل 32 شهيداً و47 إصابة

في اليوم 185 للعدوان على غزة.. الصحة تسجل 32 شهيداً و47 إصابة

شاهد حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مدينة خانيونس

شاهد حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مدينة خانيونس

إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.. وما هي شروط حماس؟

إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.. وما هي شروط حماس؟

جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة .. ويُبقى على فصل الشمال عن الجنوب

جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة .. ويُبقى على فصل الشمال عن الجنوب

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا