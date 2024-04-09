فرنسا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل للضغط عليها بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه يجب ممارسة ضغوط، وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.





وأضاف سيجورنيه في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، ووسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".