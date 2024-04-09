الدفاع المدني ينتشل 409 شهيداً من محيط مستشفى الشفاء وخانيونس

رام الله - دنيا الوطنانتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة، جثامين 409 شهيداً، حتى الآن، من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بغزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كلا المنطقتين.وبحسب ما أفادت به طواقم الدفاع المدني فإن العمل لا يزال جاريا حتى اللحظة في انتشال الجثامين من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.وناشد الدفاع المدني، المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر (حفارات)، للمساعدة في استخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظراً للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد القوات الإسرائيلية.وأكد الدفاع المدني أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.