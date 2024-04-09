شؤون فلسطينية

غوتيرش: منع الصحفيين من دخول غزة يزيد المعلومات المضللة والروايات الكاذبة

غوتيرش: منع الصحفيين من دخول غزة يزيد المعلومات المضللة والروايات الكاذبة
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يسمح بازدهار المعلومات المضللة والروايات الكاذبة.

أقوال غوتيرش جاءت بالتزامن مع بيان لـ"رابطة الصحافة الأجنبية" أعربت فيه عن مخوفها من أن "منع وصول الصحافة المستقلة يثير أسئلة عما لا تريد إسرائيل أن يراه الإعلام الدولي".

وقالت الرابطة، إن الصحفيين الفلسطينيين داخل غزة واجهوا تهديدات ومخاطر غير مسبوقة أثناء تغطيتهم الشجاعة، مضيفةً أن جيش الاحتلال منح فرصا محدودة لوسائل الإعلام لدخول غزة تحت رقابة مشددة.

ودعت رابطة الصحافة الأجنبية، في بيانها "إسرائيل إلى منح وسائل الإعلام الدولية وصولا واسعا غير مقيد إلى غزة"، واعتبرت أن "منع وصول الصحافة المستقلة يثير أسئلة عما لا تريد إسرائيل أن يراه الإعلام الدولي".

يشار الى أن نحو 140 صحفيا استشهدوا في العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 186 على التوالي، بينما تم توثيق اعتقال 20 صحفيا آخر ممن عرفت أسماؤهم.

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