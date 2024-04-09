شؤون فلسطينية

استشهاد رئيس بلدية المغازي بغارة إسرائيلية على المخيم

استشهاد رئيس بلدية المغازي بغارة إسرائيلية على المخيم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الحكم المحلي بغزة، مساء الإثنين، استشهاد رئيس بلدية المغازي، حاتم الغمري، بغارة إسرائيلية على مبنى الخدمات المشترك في مخيم المغازي.

ونعت الوزارة، في بيان صحفي، رئيس بلدية المغازي، قائلةً: "إننا نزف مسئولاً خدماتياً آثر القيام بواجبه تجاه مواطني المغازي والمحافظة الوسطى، وخدمتهم حتى لحظاته الأخيرة، وكان مثالاً للإخلاص والتفاني في العمل وخدمة أبناء شعبنا".

وتابعت: "إن استشهاد حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي، و أمروان حمد رئيس بلدية الزهراء الذي سبقه بالشهادة، لم ولن يثني أحدا عن الاستمرار في أداء الواجب تجاه شعبنا، واستمرار الهيئات المحلية في دورها الوطني والأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان".

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن "اغتيال رئيس بلدية المغازي حاتم صالح الغمري، مع مجموعة من المواطنين المدنيين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى مجلس الخدمات المشتركة التابع لبلديات المحافظة الوسطى بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، يعد جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية".

واعتبر البيان أن "جريمة الاغتيال الجبانة هذه، تندرج في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وتشير إلى حالة العجز والتخبط التي يعيشها قادة الاحتلال خاصة في استهداف المدنيين بشكل مركز ومقصود".

وإذ حمل "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة"، طالب دول العالم بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، كما طالب بالضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة للشهر السابع على التوالي".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية الغمري الذي وصفه بأنه "رئيس مكتب الطوارئ التابع لحركة حماس في المخيمات المركزية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بتوجيه من المخابرات العسكرية الإسرائيلية، قصفت طائرات مقاتلة الاثنين، حاتم الغمري وقتلته".

أخبار ذات صلة

غوتيرش: منع الصحفيين من دخول غزة يزيد المعلومات المضللة والروايات الكاذبة

غوتيرش: منع الصحفيين من دخول غزة يزيد المعلومات المضللة والروايات الكاذبة

استشهاد رئيس بلدية المغازي بغارة إسرائيلية على المخيم

استشهاد رئيس بلدية المغازي بغارة إسرائيلية على المخيم

مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لتصبح عضوا كاملا إلى لجنة العضوية

مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لتصبح عضوا كاملا إلى لجنة العضوية

الكشف تفاصيل مقترح الوسطاء الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

الكشف تفاصيل مقترح الوسطاء الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

نتانياهو يعلن &quot;تحديد موعد&quot; للهجوم على رفح

نتانياهو يعلن "تحديد موعد" للهجوم على رفح

مفتي فلسطين: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

مفتي فلسطين: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

مصطفى في اجتماع حكومته الثاني يُشكل لجنة وطنية عليا لإغاثة قطاع غزة

مصطفى في اجتماع حكومته الثاني يُشكل لجنة وطنية عليا لإغاثة قطاع غزة

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له

في اليوم 185 للعدوان على غزة.. الصحة تسجل 32 شهيداً و47 إصابة

في اليوم 185 للعدوان على غزة.. الصحة تسجل 32 شهيداً و47 إصابة

إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.. وما هي شروط حماس؟

إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.. وما هي شروط حماس؟

جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة .. ويُبقى على فصل الشمال عن الجنوب

جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة .. ويُبقى على فصل الشمال عن الجنوب

صحيفة أمريكية: واشنطن قد تلغي خططها لبناء رصيف بحري مؤقت بغزة

صحيفة أمريكية: واشنطن قد تلغي خططها لبناء رصيف بحري مؤقت بغزة

مفتي فلسطين يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين

مفتي فلسطين يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة تحوّل إلى مجرّد هيكل تملؤه الجثث

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة تحوّل إلى مجرّد هيكل تملؤه الجثث

مجلس الأمن يبحث عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة غداً الإثنين

مجلس الأمن يبحث عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة غداً الإثنين

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا