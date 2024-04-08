شؤون فلسطينية

الكشف تفاصيل مقترح الوسطاء الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

الكشف تفاصيل مقترح الوسطاء الجديد لوقف إطلاق النار في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الجزيرة) القطرية، الإثنين، إن الوسطاء عرضوا مقترحاً جديداً في جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن ثلاثة مراحل.

وأضافت القناة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن المقترح الجديد تضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

وأشارت إلى أن المقترح تضمن قبول الاحتلال فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين، وتمركز القوات الإسرائيلية على بعد 500 متراً منهما.

وتابعت القناة، نقلاً عن مصادرها: إن المقترح يشمل إدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع.

ويتضمن المقترح الجديد، إفراج إسرائيل عن 900 أسير فلسطيني، بينهم 100 من ذوي أحكام المؤبد في المرحلة الأولى، فيما لم يتضمن الاقتراح عدد الأسرى في المرحلة الثانية، أو انسحاب الاحتلال من القطاع.

ونقلت القناة، عن مصدر قيادي في حركة (حماس)، قوله: إن الموقف الإسرائيلي ما زال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الرد الذي تسلمته الحركة لا يشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار ولا انسحاباً من القطاع.

وتابعت القناة، نقلاً عن المصدر في حماس: إن عودة النازحين حسب الرد الإسرائيلي غير آمنة وتتم من معابر تحت حراب الاحتلال، مضيفاً: أن الرد الإسرائيلي يشترط عودة النازحين إﻷى مخيمات إيواء وليس إلى مناطقهم وبيوتهم.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريح صحفي، إنه تلقى "تقريراً عن محادثات القاهرة ولا نزال نعمل على إطلاق سراح جميع المخطوفين وتحقيق النصر المطلق".

وتابع: "تحقيق النصر المطلق في غزة يلزمنا بدخول رفح والقضاء على كتائب حماس وهناك موعد لذلك".

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