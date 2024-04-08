مصطفى في اجتماع حكومته الثاني يُشكل لجنة وطنية عليا لإغاثة قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس الوزراء في جلسته الثانية، اليوم الاثنين، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإغاثة المحافظات الجنوبية، على أن يتولى وزير الدولة لشؤون الإغاثة التنسيق والتشاور مع كل جهات الاختصاص لوضع تصور لعضوية اللجنة، ومهامها، وآليات عملها، إضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ فيما يخصه بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون الإغاثة بشأن عمليات الإغاثة في المحافظات الجنوبية وتزويده بكل المعلومات اللازمة بالخصوص.كما كلف المجلس، الأمانة العامة بإعداد تقرير حول اللجان التي شُكلت سابقا لإغاثة المحافظات الجنوبية وما أنجزته من مهام، والقرارات الصادرة بالخصوص لدراستها ومراجعتها والاستعانة بها، وتقديم التوصية لمجلس الوزراء بشأنها، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وأشار رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاحية الجلسة إلى الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإيقاف الحرب على غزة، المستمرة لليوم الـ185 على التوالي، وكذلك استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، مستنكرا الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وسياسات الإهمال الطبي، التي أدت إلى استشهاد 16 أسيرا في أقل من عام، آخرهم الأسير وليد دقة.