كندا تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأضافت عبر موقع التواصل الاجتماعي(إكس)، أنه ينبغي إلقاء السلاح وإطلاق سراح جميع المحتجزين و ضرورة حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.





وكان وزير التنمية الدولية الكندية، أحمد حسين، قد أعلن في مطلع آذار / مارس أن كندا سترفع الوقف المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (أونروا) حيث تقوم بتوفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من مليوني شخص، بالإضافة إلى عملياتها الحاسمة التي تدعم 4 ملايين شخص في أماكن أخرى من المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنشددت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، اليوم الاثنين، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار قابل للاستمرار؛ لضمان تحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.