جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي قيادي ميداني بجماعة حزب الله اللبنانية في ضربة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، فجر الإثنين، فيما حذرت الأمم المتحدة من اتساع القصف وحثت على وقف أعمال العنف.





رام الله - دنيا الوطنوقال الجيش الإسرائيلي: "قصفنا قرية السلطانية في وقت مبكر من يوم الاثنين، وقتلنا قياديا ميدانيا في قوة الرضوان وشخصين آخرين"؛ وقوة الرضوان هي قوة نخبة تابعة لحزب الله.وكشف الجيش الإسرائيلي أن القيادي هو علي أحمد حسين وأنه كان ضمن فرق التخطيط وتنفيذ العمليات ضد إسرائيليين، وفق (رويترز).وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن استشهاد نحو 320 لبنانياً في الأشهر الستة الماضية، بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون.