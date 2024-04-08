شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له

جيش الاحتلال يحتجز جثمان وليد دقة ويمنع عائلته من فتح عزاء له
رام الله - دنيا الوطن
قالت زوجة الأسير الشهيد الفلسطيني وليد دقة إن "السلطات الإسرائيلية منعت العائلة من فتح بيت عزاء، وتواصل احتجاز جثامه، وترفض تسليمه إلى عائلته".

وكانت قوات كبيرة من الشرطة والأمن الإسرائيلي قد اقتحمت صباح اليوم الإثنين، منزل عائلته لمنعها من إقامة العزاء، واتهم شقيق الشهيد، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالوقوف وراء القرار.

واستشهد دقة (62 عاما) أمس الأحد بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان بعد 38 سنة قضاها في سجون إسرائيل.

وتدهور الوضع الصحي للأسير دقة منذ آذار/ مارس من العام الماضي ،أي قبل 3 أشهر من موعد تحرره السابق، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد وقصور كلوي حاد، إلى جانب إصابته بسرطان التليف النقوي في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الإفراج عن دقة رغم تدهور حالته الصحية.

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شؤون فلسطينية

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