بن غفير يهدد بالإطاحة بنتنياهو إذا لم يجتاح رفح

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، الاثنين، بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا لم يشن هجوماً عسكرياً واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وقال بن غفير، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، على موقع التواصل الإجتماعي ( إكس)، إنه لن يكون لدى نتنياهو تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء إذا قرر إنهاء الحرب بدون شن هجوم واسع النطاق على رفح، التي وصفها بأنها "المعقل الأخير لحماس".وكان نتنياهو أعلن مرارا عن نيته اجتياح رفح على الحدود مع مصر، على الرغم من التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية، بسبب وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.