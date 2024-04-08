شاهد حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مدينة خانيونس

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة مع إبقائه على لواء (ناحال) الذي يتمركز في جنوب مدينة غزة، بالقرب من محررة (نيتساريم) التي أعاد جيش الاحتلال التمركز بها وأنشأ فيها شارعاً يقسم شمال القطاع غن جنوبه.





وبعد عملية عسكرية شنها جيش الاحتلال على مدينة خانيونس منذ كانون الأول/ ديسمبر2023، ولنحو أربع أشهر، انسحبت قوات الاحتلال من المدينة الأكبر في جنوب القطاع مخلفةً وراء دمار أقل ما يقال به أنه "دماراً هائلاً".





ورصدت مقاطع فيديو شكل المدينة بعد أن حولها جيش الاحتلال إلى مدينة أشباح ممتلئة بجثث الشهداء وأكوام من ركام المنازل المدمرة.





















































رام الله - دنيا الوطن