مسؤولون إسرائيليون ينتظرون رد حماس على المقترح الأمريكي الجديد

أقر مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تقدما أحرز في المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).





وأضاف مسؤولون إسرائيليون لإذاعة (مكان)، أنه سيتضح حتى مساء غدا الثلاثاء، ما إذا كان إبرام صفقة تبادل أسرى أمراً مستطاعا من عدمه.





وبحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية فإن مصر والولايات المتحدة طرحتا مقترحاً جديداً على الطاولة فيما يخص عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم، وأن الأطراف تنتظر رد حركة حماس.

ودعا بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بحكومة الاحتلال (الكابينيت) الموسع لشؤون السياسية والأمنية مساء اليوم الاثنين، في ظل الأخبار التي تتحدث عن "إحراز تقدم في المفاوضات وانسحاب جيش الاحتلال من خانيونس والتأخر في العملية العسكرية في رفح".





و قال سموتريتش في رسالة بعث بها لنتنياهو أن "مواصلة الضغط العسكري هي الطريقة الوحيدة لإعادة المخطوفين والقضاء على حماس".

رام الله - دنيا الوطنبدوره، أكد رئيس المعارضة يائير لبيد، أن حزبه، مستعد لتوفير شبكة أمان للحكومة لتمرير صفقة تبادل، وتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قائلا: "إن ليش عتيد مقاعد اكثر مما لدى حزبي ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".