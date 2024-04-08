أستراليا عن مقتل 7 عمال إغاثة : التفسير الذي قدمته إسرائيل غير كافٍ

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر رئيس وزراء أستراليا أنتوني أليانيزي، الإثنين، أن إسرائيل "لم تقدم تفسيراً مرضياً" حول مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة (ورلد سنترال كيتشن) الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عينت فيه أستراليا جنرالا لدراسة التحقيق الإسرائيلي في الحادثة والذي خلص حسب رواية جيش الاحتلال إلى أنهم قتلوا عن طريق الخطأ حيث كانوا يعتقدون أنهم يقصفون سيارات تابعة لعناصر بحركة حماس.



وقال رئيس وزراء أستراليا: "التفسير الذي قدمته إسرائيل غير كافٍ، و بالنظر إلى مقتل ما يقرب من 200 من عمال الإغاثة في الصراع، فإن إسرائيل بحاجة أيضًا إلى تقديم مزيد من المعلومات حول ما ستفعله لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل"، بحسب(رويترز).