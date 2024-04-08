دولي

أستراليا عن مقتل 7 عمال إغاثة : التفسير الذي قدمته إسرائيل غير كافٍ

أستراليا عن مقتل 7 عمال إغاثة : التفسير الذي قدمته إسرائيل غير كافٍ
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس وزراء أستراليا أنتوني أليانيزي، الإثنين، أن إسرائيل "لم تقدم تفسيراً مرضياً" حول مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة (ورلد سنترال كيتشن) الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عينت فيه أستراليا جنرالا لدراسة التحقيق الإسرائيلي في الحادثة والذي خلص حسب رواية جيش الاحتلال إلى أنهم قتلوا عن طريق الخطأ حيث كانوا يعتقدون أنهم يقصفون سيارات تابعة لعناصر بحركة حماس.

وقال رئيس وزراء أستراليا: "التفسير الذي قدمته إسرائيل غير كافٍ، و بالنظر إلى مقتل ما يقرب من 200 من عمال الإغاثة في الصراع، فإن إسرائيل بحاجة أيضًا إلى تقديم مزيد من المعلومات حول ما ستفعله لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل"، بحسب(رويترز).

وتابع أليانيزي : "لا نجد التفسيرات مرضية حتى هذه اللحظة، نحتاج إلى المساءلة الواجبة، ونحتاج إلى الشفافية الكاملة بشأن الملابسات، وأعتقد أن هذا ما يتوقعه الشعب الأسترالي".

ورفض ألبانيزي الإفصاح عن الإجراءات التي تعتبرها أستراليا مناسبة، أو ما إذا كان سيفكر في فرض عقوبات دبلوماسية إذا تقاعست إسرائيل عن تقديم المزيد من المعلومات.

وقالت إسرائيل، الجمعة، إن جنودها اعتقدوا خطأ أنهم كانوا يهاجمون مسلحين من حركة حماس عندما قتلت غارات جوية مجموعة من موظفي منظمة (ورلد سنترال كيتشن)، معظمهم من الأجانب، وبينهم أسترالية، ما استدعى فصل ضابطين وتوبيخ آخرين، حسب زعم إسرائيل.

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