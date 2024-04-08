شؤون فلسطينية

إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.. وما هي شروط حماس؟

إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.. وما هي شروط حماس؟
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، والتقى الوفد المفاوض بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل.

وصرح مسؤول في (حماس) لـ(رويترز) الاثنين،  بأنه لم يتم إحراز تقدم في جولة المفاوضات الجديدة بشأن وقف إطلاق النار بالقاهرة والتي تشارك فيها وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "ليس هناك أي تغيير في مواقف الاحتلال ولذا لا جديد في مفاوضات القاهر، ولا تقدم حتى اللحظة".

وكانت حماس قد أكدت (حماس) ف بيان لها، الأحد، على تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم"

وأضافت الحركة، "نؤكد على ضرورة إغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة".

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