شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة .. ويُبقى على فصل الشمال عن الجنوب

جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة .. ويُبقى على فصل الشمال عن الجنوب
رام الله - دنيا الوطن
سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي كل قواته العسكرية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى سحبه كل الوحدات العسكرية من القطاع، باستثناء لواء (ناحال) والذي يحاصر منطقة (نيتساريم) التي تفصل مدينة غزة وشمال القطاع عن جنوبه.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل سحبت الليلة الماضية جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خانيونس بعد قتال دام أربعة أشهر، ولم يتبق في غزة سوى لواء (ناحال) العامل في ممر نتساريم، وهو الممر الذي أقامه جيش الاحتلال لقطع الشمال عن الجنوب بهدف منع سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع.

وأوضحت صحيفة (معاريف) العبرية أن أحد ألوية الجيش الإسرائيلي ما زال موجودا داخل غزة لمنع عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انسحاب الفرقة 98 من خانيونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين ستطلب منهم مغادرة رفح، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا صلة بين الضغوط الأميركية التي تُمارس على إسرائيل والانسحاب من خانيونس.

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