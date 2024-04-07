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حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" فوق الأراضي اللبنانية، فيما أقرّ الجيش الإسرائيلي بسقوط إحدى طائراته المسيرة في المنطقة بصاروخ أرض ـ جو.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "قبل قليل أُطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل لبنان". وأضاف بيان الجيش أن "الحادث قيد التحقيق".

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على إسقاط المسيرة، ليل السبت-الأحد بسلسلة غارات استهدفت مناطق في السلسلة الشرقية في البقاع.

وشنت إسرائيل أربعة غارات على منطقتين في بعلبك شرق البلاد، استهدفت إحداها مخزن أسلحة فارغا في منطقة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد.

من جهتها، نقلت وكالة "رويتز" عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما إن إحدى الغارات استهدفت معسكر تدريب لحزب الله اللبناني في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.

وتوجّهت سيارات الإسعاف إلى محيط الأمكنة التي تعرضت للقصف.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين على الحدود، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار.

وقال بيان لحزب الله إن عناصره استهدفوا تجمعا ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة شتولا بالأسلحة الصاروخية وإنهم "أصابوه إصابة مباشرة".‏

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