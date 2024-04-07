شؤون فلسطينية

مفتي فلسطين يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين

مفتي فلسطين يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان 1445 هـ، الموفق 8 نيسان/ أبريل 2024م.

وحث المفتي العام، كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال بأحد الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

الفاكس:02- 6262495

الجوال: 0599-111984

والهاتف المتنقل:050-5-748584

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

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