شؤون فلسطينية

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة تحوّل إلى مجرّد هيكل تملؤه الجثث

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة تحوّل إلى مجرّد هيكل تملؤه الجثث
رام الله - دنيا الوطن
نددت منظمة الصحة العالمية بالدمار الهائل الذي لحق بمستشفى الشفاء في غزة من جراء الحصار الإسرائيلي الأخير، وقد أصبح "هيكلا فارغا" إلا من الجثث.

وانسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر الاثنين الماضي، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه لنجو أسبوعين.

وتمكّنت بعثة تابعة لمنظمة الصحة العالمية من دخول المستشفى، أمس الجمعة، بعد مجموعة محاولات باءت بالفشل منذ 25 آذار/مارس، وفق الهيئة التابعة للأمم المتحدة والتي نددت بالدمار الهائل فيه.

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "تمكّنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من الوصول إلى مجمع الشفاء الذي كان ذات يوم العمود الفقري للنظام الصحي في غزة والذي أصبح الآن هيكلا فارغا إلا من المقابر البشرية بعد الحصار الأخير".

وقال تيدروس إن الفريق رأى "خمس جثث على الأقل خلال المهمة".

وأضاف أن أعضاء الفريق لمسوا أيضا أن "غالبية مباني المجمع الاستشفائي لحق بها دمار هائل وأن الأصول تضرّرت بغالبيتها أو تحوّلت إلى رماد".

وتابع: "حتى استعادة الحد الأدنى التشغيلي على المدى القصير تبدو غير ممكنة"، وأضاف "هناك حاجة إلى تقييم معمّق من جانب فريق من المهندسين لتحديد هل المباني المتبقية آمنة للاستخدام في المستقبل".

وأعرب تيدروس عن أسفه لأن الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثية أخرى لاستئناف الخدمات الأساسية في مستشفى الشفاء بعد أول غارة مدمرة شنتها إسرائيل على المستشفى العام الماضي "ذهبت سدى، وحُرم الناس مرة أخرى من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

ومن بين المستشفيات الرئيسية الـ 36 في غزة، هناك عشرة مستشفيات فقط تعمل جزئيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد تيدروس أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة في غزة مع "المجاعة التي تلوح في الأفق وتفشي الأمراض وتزايد الإصابات المسببة لصدمات".

ودعا إلى "حماية المرافق الصحية المتبقية في غزة وحماية العاملين في المجالين الصحي والإنساني".

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بـ"وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى قطاع غزة" وبـ"وقف لإطلاق النار".

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