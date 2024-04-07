شؤون فلسطينية

وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث تطورات وقف إطلاق النار بغزة

وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث تطورات وقف إطلاق النار بغزة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفداً برئاسة القيادي، خليل الحية، يتوجه الأحد، إلى القاهرة، استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أنها متمسكة بموقفها الذي قدّمته يوم 14 آذار/ مارس الماضي، الذي يتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، إضافة لصفقة تبادل أسرى جادة

من جهتها، نقلت قناة (الجزيرة) القطرية، عن مصدر قيادي في الحركة: "إن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة بين رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والوسطاء، لاستئناف جولة التفاوض بالقاهرة التي ستشهد مشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضافت القناة، نقلاً عن المصدر الذي لم تسمه: "أن هنية أكد للوسطاء أن أي جولة تفاوض جديدة يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل للاحتلال، وعودة النازحين دون قيد أو شرط".

وفي السياق، وصل مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز إلى القاهرة بالتزامن مع تزايد الضغوط الأميركية على إسرائيل للتوصل لاتفاق وعقد صفقة تبادل.

في المقابل، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الحكومة رهنت إرسال وفد برئاسة رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع لمحادثات صفقة التبادل في القاهرة، برد وصفته بـ"الإيجابي" من حركة حماس.

ولم توضح الإذاعة طبيعة الرد "الإيجابي" المتوقع من حماس، غير أن إسرائيل رفضت سابقا خلال المفاوضات في الدوحة والقاهرة مطالب الحركة بعودة النازحين غير المشروطة إلى شمال القطاع، والانسحاب الكامل من غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين إسرائيليين في المفاوضات عدم ترجيحهم لحدوث تقدم في المفاوضات "من دون ضغط عسكري شديد على حماس"، واعتبروا أن "تأخير عملية رفح يضر بجهود التوصل لصفقة بشأن الرهائن".

أخبار ذات صلة

مفتي فلسطين يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين

مفتي فلسطين يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة تحوّل إلى مجرّد هيكل تملؤه الجثث

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة تحوّل إلى مجرّد هيكل تملؤه الجثث

مجلس الأمن يبحث عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة غداً الإثنين

مجلس الأمن يبحث عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة غداً الإثنين

وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث تطورات وقف إطلاق النار بغزة

وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث تطورات وقف إطلاق النار بغزة

سوناك: بريطانيا &quot;مصدومة من حمّام الدم&quot; في غزة

سوناك: بريطانيا "مصدومة من حمّام الدم" في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط جنوب غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط جنوب غزة

القسام: قتلنا 14 جندياً إسرائيلياً في كمين بالزنة وحي الأمل بخانيونس

القسام: قتلنا 14 جندياً إسرائيلياً في كمين بالزنة وحي الأمل بخانيونس

إسرائيل توافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة مباشرة

إسرائيل توافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة مباشرة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

مشاهد تُظهر تعمّد جنود الاحتلال قتل فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمال غزة

مشاهد تُظهر تعمّد جنود الاحتلال قتل فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمال غزة

بايدن يوبخ نتنياهو ويهدد بتغيير السياسة الأمريكية

بايدن يوبخ نتنياهو ويهدد بتغيير السياسة الأمريكية

&quot;هيومن رايتس&quot; توثق جريمة حرب باستهداف عمارة &quot;المهندسين&quot; وقتل 106 مدنيين بغزة

"هيومن رايتس" توثق جريمة حرب باستهداف عمارة "المهندسين" وقتل 106 مدنيين بغزة

حماس ترحب بتحقيق (لوموند) حول زيف ادعاءات الاحتلال بقطع رؤوس الأطفال بغلاف غزة

حماس ترحب بتحقيق (لوموند) حول زيف ادعاءات الاحتلال بقطع رؤوس الأطفال بغلاف غزة

بايدن يطالب نتنياهو بوقف إطلاق نار فوري في غزة

بايدن يطالب نتنياهو بوقف إطلاق نار فوري في غزة

البنك الدولي: الأضرار بغزة تُقدر بـ18.5 مليار دولار ونصف السكان على شفير مجاعة

البنك الدولي: الأضرار بغزة تُقدر بـ18.5 مليار دولار ونصف السكان على شفير مجاعة

مكتب نتنياهو: الوسطاء بلوروا مقترحاً جديداً لصفقة تبادل بانتظار رد حماس

مكتب نتنياهو: الوسطاء بلوروا مقترحاً جديداً لصفقة تبادل بانتظار رد حماس

المطبخ المركزي العالمي توقف عملياتها بغزة بعد مقتل فريقها بضربة إسرائيلية

المطبخ المركزي العالمي توقف عملياتها بغزة بعد مقتل فريقها بضربة إسرائيلية

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله

الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله

الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان

الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان