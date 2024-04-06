شؤون فلسطينية

القسام: قتلنا 14 جندياً إسرائيلياً في كمين بالزنة وحي الأمل بخانيونس

القسام: قتلنا 14 جندياً إسرائيلياً في كمين بالزنة وحي الأمل بخانيونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، السبت، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين في منطقة الزنة، شرق خانيونس، أدى إلى مقتل تسعة جنود إسرائيليين.

وقالت القسام، في بيان صحفي، إن مقاتليها استهدفوا ثلاث دبابات من نوع (ميركافا) بقذائف الياسين 105 في منطقة الزنة، وفور تقدم قوات الانقاذ للمكان، تم تفجير ثلاث عبوات مضادة للأفراد، في حقل ألغام أعد مسبقاً، ما أدى إلى مقتل تسعة جنود إسرائيليين.

أما في حي الأمل بخانيونس، فقد أعلنت كتائب القسام عن استهداف ناقلة جند ما أدى إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين.

من جهته، اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بصعوبة العمليات العسكرية في محافظة خانيونس.

وقال، في مؤتمر صحفي، مساء السبت: إن "قواتنا تخوض معارك قاسية في حي الأمل بعضها وجها لوجه".

أخبار ذات صلة

القسام: قتلنا 14 جندياً إسرائيلياً في كمين بالزنة وحي الأمل بخانيونس

القسام: قتلنا 14 جندياً إسرائيلياً في كمين بالزنة وحي الأمل بخانيونس

إسرائيل توافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة مباشرة

إسرائيل توافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة مباشرة

المطبخ المركزي العالمي: الجيش الإسرائيلي فشل بتبرير قصف فريق الإغاثة.. ويجب فتح تحقيق مستقل

المطبخ المركزي العالمي: الجيش الإسرائيلي فشل بتبرير قصف فريق الإغاثة.. ويجب فتح تحقيق مستقل

مشاهد تُظهر تعمّد جنود الاحتلال قتل فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمال غزة

مشاهد تُظهر تعمّد جنود الاحتلال قتل فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمال غزة

بايدن يوبخ نتنياهو ويهدد بتغيير السياسة الأمريكية

بايدن يوبخ نتنياهو ويهدد بتغيير السياسة الأمريكية

&quot;هيومن رايتس&quot; توثق جريمة حرب باستهداف عمارة &quot;المهندسين&quot; وقتل 106 مدنيين بغزة

"هيومن رايتس" توثق جريمة حرب باستهداف عمارة "المهندسين" وقتل 106 مدنيين بغزة

حماس ترحب بتحقيق (لوموند) حول زيف ادعاءات الاحتلال بقطع رؤوس الأطفال بغلاف غزة

حماس ترحب بتحقيق (لوموند) حول زيف ادعاءات الاحتلال بقطع رؤوس الأطفال بغلاف غزة

لوموند تكشف زيف قصة قطع رؤوس 40 طفلا إسرائيليا بغلاف غزة

لوموند تكشف زيف قصة قطع رؤوس 40 طفلا إسرائيليا بغلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

المطبخ المركزي العالمي توقف عملياتها بغزة بعد مقتل فريقها بضربة إسرائيلية

المطبخ المركزي العالمي توقف عملياتها بغزة بعد مقتل فريقها بضربة إسرائيلية

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على أن &quot;تأخذ بالاعتبار&quot; مخاوفنا بشأن رفح

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على أن "تأخذ بالاعتبار" مخاوفنا بشأن رفح

شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة إسماعيل هنية في النقب

شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة إسماعيل هنية في النقب

استشهاد ضابطين من جهاز المخابرات أثناء مهمة تأمين المساعدات شمال غزة

استشهاد ضابطين من جهاز المخابرات أثناء مهمة تأمين المساعدات شمال غزة

جيش الاحتلال ينسحب من &quot;الشفاء&quot; ومحطيه مخلفاً مئات الشهداء ودماراً واسعاً بالمجمع الطبي

جيش الاحتلال ينسحب من "الشفاء" ومحطيه مخلفاً مئات الشهداء ودماراً واسعاً بالمجمع الطبي

توقف عمل اللجان الشعبية بغزة نتيجة استمرار مجازر الاحتلال بحقها

توقف عمل اللجان الشعبية بغزة نتيجة استمرار مجازر الاحتلال بحقها

شهيدان بقصف الاحتلال لخيام النازحين والصحفيين في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة

شهيدان بقصف الاحتلال لخيام النازحين والصحفيين في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة

حماس والجهاد تحددان 4 شروط لنجاح المفاوضات مع إسرائيل

حماس والجهاد تحددان 4 شروط لنجاح المفاوضات مع إسرائيل

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله

الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله

الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان

الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان

علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024

علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024