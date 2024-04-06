القسام: قتلنا 14 جندياً إسرائيلياً في كمين بالزنة وحي الأمل بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، السبت، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين في منطقة الزنة، شرق خانيونس، أدى إلى مقتل تسعة جنود إسرائيليين.وقالت القسام، في بيان صحفي، إن مقاتليها استهدفوا ثلاث دبابات من نوع (ميركافا) بقذائف الياسين 105 في منطقة الزنة، وفور تقدم قوات الانقاذ للمكان، تم تفجير ثلاث عبوات مضادة للأفراد، في حقل ألغام أعد مسبقاً، ما أدى إلى مقتل تسعة جنود إسرائيليين.أما في حي الأمل بخانيونس، فقد أعلنت كتائب القسام عن استهداف ناقلة جند ما أدى إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين.من جهته، اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بصعوبة العمليات العسكرية في محافظة خانيونس.وقال، في مؤتمر صحفي، مساء السبت: إن "قواتنا تخوض معارك قاسية في حي الأمل بعضها وجها لوجه".