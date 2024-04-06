شؤون فلسطينية

إسرائيل توافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة مباشرة

إسرائيل توافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة مباشرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إن (كابينت الحرب) وافق على السماح لشاحنات المساعدات الأردنية، بالمرور عبر أراضيها، ومن ثم مباشرة إلى قطاع غزة.

وأضافت أن المجلس المصغر، وافق خلال اجتماعه الخميس، على خطوة مهمة، تشمل السماح لشاحنات المساعدات التي يدخلها الجيش الأردني إلى قطاع غزة، بالمرور عبر إسرائيل.

وكان (كابنيت) الإسرائيلي الموسع، قرر مساء الخميس، اتخاذ "خطوات فورية" لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يواجه أوضاعا كارثية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل عقب الهجوم على قافلة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي" في غزة، أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.

ووفق بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية فإن "الكابينت خول كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش، يوآف غالانت، والوزير في (كابنيت الحرب)، بيني غانتس، باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف أن "هذه المساعدات ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب".

وأفاد البيان بأنه "ستسمح إسرائيل، بناء على ما تقدم، بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أسدود ومعبر إيرز وزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم".

والخميس، شدد بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو، على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار (في غزة) ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".

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