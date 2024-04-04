إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، جمدت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، في أعقاب مقتل سبعة من فريق منظمة المطبخ العالمي المركزي بضربة صاروخية إسرائيلية في غزة.وقالت قناة (i24NEWS) الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، لم تسمها: إن الإمارات أعربت عن رفضها لمواصلة التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل، على خلفية مقتل موظفي وعمال الإغاثة في غزة، وذلك بعد توبيخ السفير الإسرائيلي لدى الإمارات عبر الهاتف.وأضافت القناة، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، في محاولة لتهدئة التوتر، كما عقد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يعكوف بليتشتاين، اجتماعًا مع السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة.وتابعت القناة، نقلاً عن مصادرها، أن السفير الإماراتي في إسرائيل، وصف الوضع الحالي بأنه "الأسوأ بين البلدين"، كما تلقى السفير الإسرائيلي في أبو ظبي، أمير حايك، توبيخًا عبر الهاتف من وزارة الخارجية الإماراتية.