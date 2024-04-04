بايدن يوبخ نتنياهو ويهدد بتغيير السياسة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الخميس، إن سياسة واشنطن تجاه غزة ستتحدد على أساس تقييم التغييرات التي تقوم بها إسرائيل، مشيراً إلى أن "بايدن شعر أن الوقت قد حان للتحدث مع نتنياهو حول مخاوفه".وأكد كيربي، في مؤتمر صحفي: "أن بايدن أكد أنه إذا لم نر أي تغييرات بسلوك الجيش الإسرائيلي تجاه المدنيين فموقفنا بشأن غزة سيتغير"، مضيفاً في رده على سؤال عن التغيير في اللهجة تجاه سياسة إسرائيل: "هناك شعور بالإحباط".وأوضح أن ما تريده واشنطن من إسرائيل في الأيام المقبلة هو "زيادة كبيرة في إدخال المساعدات إلى غزة وفتح المعابر"، مؤكداً أن واشنطن "ستراقب عن كثب مدى وكيفية تنفيذ إسرائيل للالتزامات التي تعهد بها نتنياهو".وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إلى أنه "يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة وحقيقة، ونأمل أن نرى إعلانا من إسرائيل عن التغييرات في الساعات والأيام المقبلة".من جهتها، قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، إن الرئيس، جو بايدن، وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، على خلفية الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقتل جيش الاحتلال فريق منظمة المطبخ العالمي المركزي.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا، مضيفةً: "أن مضمون رسالة البيت الأبيض بعد مكالمة نتنياهو وبايدن قاسية للغاية".