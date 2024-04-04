حماس ترحب بتحقيق (لوموند) حول زيف ادعاءات الاحتلال بقطع رؤوس الأطفال بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، تحقيق صحيفة (لوموند) الفرنسية والذي كشف زيف ادعاءات الاحتلال بقطع رؤوس الأطفال في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وصفته بـ "خطوة جديدة لفضح السلوك الفاشي لحكومة الاحتلال".وقالت الحركة، في بيان صحفي: "إن التحقيق الذي نشرته لوموند الفرنسية حول الدعاية الصهيونية الزائفة التي رافقت أحداث السابع من أكتوبر، والذي تضمّن إقراراً من المكتب الصحفي التابع لحكومة العدو الصهيوني، بعدم صحة رواية "قطع رؤوس الأطفال" التي روّجت لها آلة الدعاية الصهيونية؛ هو خطوة جديدة لفضح السلوك الفاشي لحكومة الاحتلال الصهيوني".وتابعت: إن الاحتلال "اعتمد على استغلال هذه الروايات ونشرها، للتحريض على شعبنا الفلسطيني، وتبرير المجازر والفظاعات وحرب الإبادة التي يشنّها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".وأضافت: "أمام هذه الحقائق التي تتكشَّف تِباعاً؛ فإن على الدول والحكومات والمؤسسات، التي تبنت الرواية الصهيونية الكاذبة؛ التراجُع فوراً عن مواقفها ضد شعبنا ومقاومته".وأكملت: "إن على وسائل الإعلام التي تساوَقت مع هذه الدعاية دون أي التزام بقواعد المهنية الصحفية؛ الاعتذار عن مساهمتها في تشويه نضال شعبنا الفلسطيني، وتعديل مسارها، وتكثيف الجهود لنشر وتوثيق الجرائم التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، من حرب تجويع ومجازر وإبادةٍ ممنهجة على يد جيش الاحتلال الصهيوني المجرم".