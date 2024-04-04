شؤون فلسطينية

بايدن يطالب نتنياهو بوقف إطلاق نار فوري في غزة

بايدن يطالب نتنياهو بوقف إطلاق نار فوري في غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، جو بادين، ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن الرئيس الأمريكي، طلب من نتنياهو وقفاً فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ شن إسرائيل الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن بايدن، قال لنتنياهو: إن "وقف إطلاق النار الفوري ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".

وطالب بايدن، بحسب الصحيفة، نتنياهو "على تمكين مفاوضيه من إبرام اتفاق دون تأخير لإعادة المختطفين إلى وطنهم".

من جانبه، قال باراك رافيد، المراسل السياسي، لموقع (والا) الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر مطلع قوله: إن المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوترّة للغاية ومليئة بالتحديات وقد استمرّت 30 دقيقة فقط.

وفي ذات السياق، كشف موقع (والا)، تفاصيل اجتماع فيديو عقد بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وقال الموقع: "إن الأميركيين يقترحون عزل رفح وتنفيذ عملية بطيئة ومركزة، فيما تريد إسرائيل غزواً واسع النطاق"، مضيفاً: أنه من المقرر أن تعقد خلال الأسبوع المقل اجتماعات إضافية بين الخبراء من الجانبين تحضيراً لاجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض.

وتابع الموقع، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حذر إسرائيل، من أنه قد يتم إعلان قطاع غزة منطقة تعاني من المجاعة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات إلى شمال القطاع.

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