العشائر الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع للتدخلات الخارجية التي تهدف لأحداث الفوضي بالساحة الداخلية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت العشائر الفلسطينية رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني والتي تهدف إلي إحداث الفوضي والبلبلة بالساحة الداخلية الفلسطينية.وأكد منسق شؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية السيد محمد محمود أبو قايدة، في بيان، الأربعاء، رفض العشائر القاطع لأي تدخلات خارجية من شأنها المس بالأمن والأستقرار الداخلي الفلسطيني وإغراق الساحة الداخلية في مستنقع الفوضى والفلتان الأمني والعبث بمقدرات شعبنا، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية بإفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها.وأضاف بأن العبث بالساحة الداخلية الفلسطينية لن يستفيد منه إلا أعداء شعبنا وبأن المساس بأجهزتنا الأمنية خط أحمر، مشدداً بان العشائر ستعمل مع شرفاء هذا الوطن على إفشال هذه المخططات التي تحاك ضد قضيتنا في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا لحرب إبادة، ونحن في أمس الحاجة إلي رص الصفوف، وتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه واحد وهو وقف هذه الحرب الإجرامية وإعاثة شعبنا في قطاع غزة، وتوجيه البوصلة الإتجاه الصحيح نحو الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.ومن جانبه، قال منسق شؤون العشائر بالمحافظات الشمالية السيد/ إياد عيسي العملة بأن العشائر التي تعمل على إرساء قواعد السلم الأهلي والأمن المجتمعي وتحافظ علي النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني لن تسمح بالمساس بالجبهة الداخلية وتقف خلف الأجهزة الأمنية بكل قوة لإفشال كل المشاريع والمخططات التي تهدف إلي تصفية القضية الفلسطينية.وأكد بأن العشائر الفلسطينية تجدد البيعة لقيادتنا السياسية الشرعية ممثلة الرئيس محمود عباس، والإلتفاف حول مواقفها السياسية كافة، وثؤكد دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وترحيبها بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة.