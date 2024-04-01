شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة إسماعيل هنية في النقب

شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة إسماعيل هنية في النقب
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، الإثنين، صباح عبد السلام هنية (57 عاماً)، شقيقة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، والتي تقيم مع زوجها في النقب منذ سنوات.

واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، منزل شقيقة رئيس حركة حماس، في بلدة تل السبع، في منطقة النقب، بشبهة "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل مع التنظيم الإرهابي والتحريض على عمل إرهابي ضد إسرائيل".

وذكرت الشرطة أنه سيتم التحقيق مع شقيقة هنية وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، ستعرض أمام قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، للنظر في طلب تمديد اعتقالها.

يذكر، أن شقيقتي هنية، صباح وليلى، تزوجتها في بلدة تل السبع، من قريبين للعائلة، من سكان البلدة، قبل أن يصبح هنية قيادياً في حركة حماس.

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