طائرة مسيرة انطلقت من العراق تصيب قاعدة إسرائيلية في إيلات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، أن طائرة مسيرة انطلقت من العراق، أصابت مبنى في مدينة إيلات، وأحدثت ضرراً مادياً دون وقوع إصابات.وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم)، إن الطائرة أصابت أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي، بعد الإعلان عن اعتراض جسم طائر في سماء المدينة.من جهته، يوآف زيتون، وصف المحلل العسكري الإسرائيلي، الحادثة بأنها "من أخطر الحوادث وغير العادية منذ بداية الحرب"، مضيفاً: أن "الطائرة المعادية انطلقت من العراق وتوغلت عبر الأردن حتى انفجرت على "مبنى" بالقرب من المدينة - دون أن يتم اعتراضها".وتابع: "هذا ما لم تكن هناك إصابات، بل كان هناك اقتحام وضربة دقيقة لم يكن من المفترض أن تحدث".وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة"، وذلك فجر اليوم الاثنين.وأوضحت في بيان أن هذا القصف يأتي "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".