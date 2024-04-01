استشهاد ضابطين من جهاز المخابرات أثناء مهمة تأمين المساعدات شمال غزة



وأضافت المصادر، أن الشهيدين هم: عبد الفتاح المصري وعبدالله البربري، فيما أصيب ثلاثة من زملاءهم على دوار الكويت أثناء عودتهم من مهمة تأمين ايصال شاحنات المساعدات لشمال القطاع.



وتعتبر هذه المهمة، هي المرة الأولى التي يشرف جهاز المخابرات على تأمين وصول شاحنات المساعدات لمستحقيها في شمالي القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، أمس الأحد، باستشهاد ضابطين في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، في قطاع غزة، أثناء عودتهم من مهمة تأمين مساعدات في شمال قطاع غزة.