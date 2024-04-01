جيش الاحتلال ينسحب من "الشفاء" ومحطيه مخلفا مئات الشهداء ودماراً واسعاً بالمجمع الطبي





وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قواته استكملت العملية في منطقة المستشفى، وغادرت قوات وحدة 13 للكومندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 والوحدة الخاصة التابعة للواء الناحال بقيادة الفرقة 162 منطقة المستشفى.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن المئات من جثث الشهداء موجودة في المجمع الطبي والشوارع المحيطة به، نتيجة عدوان الاحتلال على المنطقة.



وأضافت: أن قوات الاحتلال أخرجت مستشفى الشفاء بالكامل عن الخدمة بعدما أحرقت مبانيه، وخلفت دماراً كبيراً في مباني المجمع الطبي والمباني المحيطه به.



من جانبه، اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قواته قتلت 200 فلسطينياً واعتقل 500 آخرين، فيما احتجز 900 للتحقيق خلال عمليته في المجمع الطبي ومحيطه.















رام الله - دنيا الوطنانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد عملية عسكرية وحصار استمر لمدة أسبوعين.