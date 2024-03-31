توقف عمل اللجان الشعبية بغزة نتيجة استمرار مجازر الاحتلال بحقها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجان الشعبية والعشائرية في محافظتي غزة والشمال، الأحد، توقفها عن تأمين المساعدات، بسبب استمرار اعتداء قوات الاحتلال عليها وارتكابه مجازر بحقها.وطالبت اللجان الشعبية، في بيان، الأمم المتحدة بـ "ضرورة العمل على إعادة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي و الصليب الأحمر للعمل في محافظتي غزة والشمال".كما دعت الأمم المتحدة إلى تنظيم برنامج إغاثي متكامل يغطي احتياجات الأسر من حيث الكم والنوع، بحسب البيان.وأكدت اللجان الشعبية، أن الاحتلال تسبب بفوضى ومجاعة بسبب رفضه السماح للمؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر ووكالة (أونروا)، وبرنامج الغداء العالمي بالعمل في محافظات غزة والشمال.وارتكبت قوات الاحتلال عدة مجازر بحق اللجان الشعبية التي تشكلت لتأمين دخول المساعدات إلى محافظة غزة، أدت إلى استشهاد نحو 70 فرداً من عناصرها وإصابة العشرات.