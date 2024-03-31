شؤون فلسطينية

شهيدان بقصف الاحتلال لخيام النازحين والصحفيين في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة

شهيدان بقصف الاحتلال لخيام النازحين والصحفيين في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، باستشهاد مواطنين إثنين، وإصابة نحو 15 آخرين، بقصف طائرات الاحتلال المسيرة لخيام النازحين والصحفيين في ساحة مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

من جهتها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قيام طائرات الاحتلال باستهداف الزملاء الصحفيين العاملين في ساحة مستشفى الأقصى.

وقالت النقابة، في بيان صحفي: "إن هذا الاستهداف أدى إلى إصابة عدد من الزملاء الصحفيين عْرف منهم نافذ أبو لبدة وإبراهيم لبد وسعيد جرس وحازم مزيد ومحمد أبو دحروج وعلي حمد، ونعمان اشتيوي ومجدي قريقع".

ودعت النقابة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الصحفيين والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 130 صحفيا وصحفية وإصابة واعتقال العشرات وتدمير مقرات المؤسسات الإعلامية.

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