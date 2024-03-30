لأول مرة منذ عدة أشهر:الهلال الأحمر الفلسطيني يتمكن من إدخال المساعدات شمال غزة
غزة-دنيا الوطنأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تمكنت ،اليوم السبت، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وبتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إدخال مساعدات غذائية لمناطق شمال قطاع غزة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أنه استطاع إدخال 9 شاحنات مساعدات غذائية لمناطق شمال غزة، مع العلم بأن العدد الأساسي للقافلة 10 شاحنات .
وأوضح الهلال الأحمر أنه بعد تمكن موظفي الجمعية ومتطوعيها من إدخال الشاحنات، وبعد اجتياز الحاجز العسكري الفاصل بين شمال غزة وجنوبها وتحديداً قرب دوار الكويت جنوب حي الزيتون قاموا بتوزيع جميع الطرود على المواطنين المحتشدين في المكان.
وعادت طواقم الجمعية إلى المقر بسلام بعد اجراء عملية تنسيق للعودة،مع العلم أن المساعدات كان من المقرر توزيعها في مقر الجمعية في مدينة جباليا شمال مدينة غزة.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تتمكن فيها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من توزيع المساعدات شمال قطاع غزة منذ بداية الحرب البرية على القطاع ، وفصل شماله عن جنوبه.
التعليقات