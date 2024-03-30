واشنطن تُثني على حكومة محمد مصطفى..وتشير لحكم غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة.وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة في بيان "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا"، وفق (سكاي نيوز عربية).وكانت قد أعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، تشكيل حكومة جديدة برئاسة الاقتصادي المستقل محمد مصطفى.وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.