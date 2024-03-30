حماس والجهاد تحددان 4 شروط لنجاح المفاوضات مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، أن نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل يعتمد على 4 محددات أساسية، ضمنها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.وجاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من (حماس) برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، مع وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، في العاصمة الإيرانية، وفق (الجزيرة نت) .وقالت (حماس) في بيان على حسابها بمنصة (تليغرام) إن المحددات الأربعة هي "وقف العدوان (الإسرائيلي) بشكل شامل، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع غزة، وحرية عودة النازحين (إلى شمال القطاع) وإدخال المساعدات واحتياجات شعبنا وأهلنا في القطاع" ضمن صفقة تبادل للأسرى في غزة.