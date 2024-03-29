سيناتور أمريكي: المشاركون بمنع وصول المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي
وأضاف فان هولن: أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش اتخذا إجراءات لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتابع: إن "على الولايات المتحدة أن تكون حذرة للغاية كي لا تتورط في ارتكاب جريمة حرب في غزة"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى استخدام مزيد من أدوات تأثيرنا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".
وأكد فان هولن، أن حكومة الحرب الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو لا تمتثل لمتطلبات القانون الأمريكي المتعلقة بالدعم العسكري.
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