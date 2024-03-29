سيناتور أمريكي: المشاركون بمنع وصول المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي

نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الجمعة، عن السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، قوله: إن المشاركون بمنع وصول المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي.وأضاف فان هولن: أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش اتخذا إجراءات لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وتابع: إن "على الولايات المتحدة أن تكون حذرة للغاية كي لا تتورط في ارتكاب جريمة حرب في غزة"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى استخدام مزيد من أدوات تأثيرنا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".وأكد فان هولن، أن حكومة الحرب الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو لا تمتثل لمتطلبات القانون الأمريكي المتعلقة بالدعم العسكري.